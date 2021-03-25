В Казани площадь пожара на автомойке достигла 150 квадратных метров

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Возгорание на автомойке, которая расположена в Ново-Савиновском районе Казани, началось 25 марта в 14.25. На улицу Адоратского примчались пожарные машины. До их приезда сотрудники автомойки вышли самостоятельно из опасного помещения. Пострадавших нет.

Общая площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

- Силы и средства Казанского гарнизона пожарной охраны работали по 1 номеру сложности, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сотрудникам пожарной охраны придется выяснять причины возгорания и предварительную сумму ущерба.