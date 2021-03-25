В Татарстане дети вызвали "скорую", когда их мама вонзила нож в своего сожителя

Решается вопрос о заключении женщину под стражу. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В ночь 25 марта в Набережных Челнах семейная ссора закончилась трагедией. В одной из квартир 17 комплекса после совместной пьянки повздорили 37-летний мужчина и его 43-летняя сожительница. В разгар конфликта женщина схватилась за нож. Она вонзила его в грудь потерпевшему на глазах своих детей. От полученной травмы мужчина скончался до приезда медиков.

- "Скорую" и полицию вызвали на место происшествия именно дети подозреваемой, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленницы.