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Происшествия25 марта 2021 19:17

В Казани задержан подозреваемый в вандализме мужчина, который хотел оскорбить мусульман и христиан

Им оказался житель Башкирии
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Поймать мужчину помогли сотрудники метрополитена.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вахитовском районе в ночь на 17 марта неизвестный злоумышленник испортил стены в подъезде одного из домов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина написал маркером слова, оскорбляющие религиозные чувства как православных, так и мусульман. По факту вандализма возбудили уголовное дело.

На поиски злоумышленника были ориентированы все патрульные экипажи и сотрудники правоохранительных органов. В итоге это дало положительный результат - мужчину опознали сотрудники Казанского метрополитена. Им оказался нигде не работающий 36-летний житель Башкирии. Он был задержан и доставлен в полицию.

Криминал