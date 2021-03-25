В Казани задержан подозреваемый в вандализме мужчина, который хотел оскорбить мусульман и христиан

Поймать мужчину помогли сотрудники метрополитена. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вахитовском районе в ночь на 17 марта неизвестный злоумышленник испортил стены в подъезде одного из домов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина написал маркером слова, оскорбляющие религиозные чувства как православных, так и мусульман. По факту вандализма возбудили уголовное дело.

На поиски злоумышленника были ориентированы все патрульные экипажи и сотрудники правоохранительных органов. В итоге это дало положительный результат - мужчину опознали сотрудники Казанского метрополитена. Им оказался нигде не работающий 36-летний житель Башкирии. Он был задержан и доставлен в полицию.