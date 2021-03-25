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Общество25 марта 2021 18:39

Сотрудники управления службы исполнения наказаний по Марий Эл сняли рэп-клип о России

Они уже отправили его организаторам Всероссийского фестиваля патриотического рэпа
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот

Сотрудники УФСИН Марий Эл решили принять участие во Всероссийском фестивале патриотического рэпа. Для этого они сформировали творческий коллектив “Созвездие Стрельца”, написали трек “Родина моя” и даже сняли на него видеоклип. Работа уже отправлена организаторам мероприятия.

- Родина моя, Матушка Россия. Чувствую душой святость всей твоей земли. И куда б судьба не заносила, все пути мои к тебе одной вели, - поют в припеве сотрудники службы исполнения наказаний.

Комиссия будет оценивать смысловую нагрузку и оригинальность текста, музыкальное сопровождение, технику чтения и артистизм потенциальных участников фестиваля. В случае победы в региональном туре “Созвездие Стрельца” будет представлять республику на конкурсе по Приволжскому федеральному округу, который в конце весны состоится в Оренбурге.