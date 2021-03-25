Казанский марафон – 2021 откроют парадом наций

Маршрут марафона как обычно пройдет через центр города: Казанский Кремль, Центральный стадион, набережную озера Кабан и парк Тысячелетия. Фото: из материалов пресс-служб

1 мая в столице Татарстана состоится Казанский марафон - 2021. Двухдневное спортивное мероприятие в этот раз начнется с парада наций на Центральном стадионе. Во время шествия спортсмены в национальных одеждах и с флагами представят свои страны, регионы и районы.

Маршрут марафона как обычно пройдет через центр города: Казанский Кремль, Центральный стадион, набережную озера Кабан и парк Тысячелетия.

Помимо основных дистанций для участников запланирован детский старт на 600 метров и забег ползунков, а также паста-пати, образовательные лекции и большая выставка, сообщает Минспорта Татарстана.