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Происшествия25 марта 2021 13:01

В Казани женщина-водитель выжила после столкновения с товарным поездом

Она выехала на рельсы, когда на светофоре горел "красный"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия.

Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Сузуки" и товарного поезда произошло сегодня, 25 марта в 8.45 на железнодорожном переезде возле станции Восстания.

По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на переезд, где столкнулась с грузовым составом, который двигался на подъездной путь ППЖТ "Химическая" для выгрузки.

В результате аварии водитель не пострадал, но иномарка получила повреждения. Из-за столкновения было затруднено движения по переезду, сообщили в МВД Татарстана.

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