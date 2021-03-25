В Казани женщина-водитель выжила после столкновения с товарным поездом

С места происшествия. Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Сузуки" и товарного поезда произошло сегодня, 25 марта в 8.45 на железнодорожном переезде возле станции Восстания.

По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на переезд, где столкнулась с грузовым составом, который двигался на подъездной путь ППЖТ "Химическая" для выгрузки.

В результате аварии водитель не пострадал, но иномарка получила повреждения. Из-за столкновения было затруднено движения по переезду, сообщили в МВД Татарстана.