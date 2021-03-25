В Ульяновской области подтвердились еще две смерти больных COVID-19

Под меднаблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него находятся 8 396 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на четверг, 25 марта, в Ульяновской области подтверждено 935 летальных случаев коронавируса. О последних двух смертях там в четверг, 25 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе провели 764,3 тысячи тестов на COVID-19, что помогло выявить 50 222 зараженных, в том числе 100 - накануне. На сегодня 46 842 инфицированных выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него продолжают находиться 8 396 пациентов.