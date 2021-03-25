В Казани семья из пяти человек отравилась угарным газом, среди них двое детей

Пострадавшие госпитализированы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Медиков вызвали сегодня, 25 марта, в 10.35 в частный дом на улице Советская в поселке Константиновка Советского района Казани. Почувствовали себя плохо пятеро членов одной семьи - 84-летняя женщина, ее 42-летний сын и 32-летняя сноха, а также дети - четырехлетний и годовалый.

С предварительным диагнозом отравление угарным газом все они госпитализированы. Пенсионерка и ее сын в состоянии средней степени тяжести отправлены в БСМП, мать и двое ее детей - в детскую республиканскую клиническую больницу

- Причина происшествия уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фактом отравления заинтересовались и в прокуратуре республики.

- Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и при наличии оснований примет меры реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре Татарстана, - сообщил официальный представитель ведомства Руслан Галиев.