В Минэкологии Татарстана назвали районы Казани, в которых годами не ликвидируют свалки

С начала 2021 года специалисты зафиксировали в городе 526 нарушений природоохранного законодательства. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

С начала 2021 года сотрудники Минэкологии Татарстана зафиксировали в Казани уже 526 нарушений природоохранного законодательства. Некоторые нелегальные крупные свалки, выявленные в Советском, Кировском и Московском районах города, не ликвидированы до сих пор.

Вместе с тем в городе не устранена свалка на территории жилого массива Самосырово, обнаруженная в 2020 году. С 2019 года же на территории одного только Царицынского леса не убран мусор с общей площади 220 квадратных метров. Вместе с тем, уже два года в столице Татарстана засоряется территория Кировского и Московского районов по улице Затонская, земля у жилого массива Залесный, а также улицы Колымская (жилой массив Юдино) и Путейская.

- По всем материалам администрации районов были привлечены к административной ответственности, однако меры по устранению нарушений не приняты, - замечают в Минэкологии Татарстана.