В Приволжском районе Казани появятся улицы Ирисовая, Сказочная и Душистая

Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Исполкома города. Фото: Антон ПИКУС

Администрация Казани присвоила названия 12 улицам, которые появятся на территории нового жилого комплекса “Брайт парк” в Приволжском районе города. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Исполкома столицы Татарстана.

Улицы будут носить следующие названия: Адымнар, Истэлек, Ихсан, Манзара, Замана, Ирисовая, Бэлэкэч, Сказочная, Татлы, Душистая, Яран и Бахадир.