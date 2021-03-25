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Общество25 марта 2021 11:52

В Приволжском районе Казани появятся улицы Ирисовая, Сказочная и Душистая

Они расположатся на территории жилого массива “Брайт парк”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Фото: Антон ПИКУС

Администрация Казани присвоила названия 12 улицам, которые появятся на территории нового жилого комплекса “Брайт парк” в Приволжском районе города. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Исполкома столицы Татарстана.

Улицы будут носить следующие названия: Адымнар, Истэлек, Ихсан, Манзара, Замана, Ирисовая, Бэлэкэч, Сказочная, Татлы, Душистая, Яран и Бахадир.