В Йошкар-Оле маршрутка сбила женщину-пешехода на "зебре"

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд маршруткой на пешехода произошел в среду, 24 марта в 20.50 на улицы Йывана Кырли в столице Марий Эл. По предварительным данным, 56-летний водитель рейсового микроавтобуса FIAT грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу и совершил наезд на 65-летнюю женщину. Пострадавшая в тот момент пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.