В Ульяновской области легковушка слетела с дороги в кювет и врезалась в сугроб

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта в 8.50 в Старокулаткинском районе области. Там на 31 километре автодороги «Павловка – Старая Кулатка» 23-летий водитель отечественной легковушки на небезопасной скорости вылетел в кювет - мужчина не справился с управлением, после этого его автомобиль врезался в световую опору.

Медицинская помощь потребовалась 26-летней пассажирке легковушки, она госпитализирована. Водитель обращался в медицинское учреждение.

- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.