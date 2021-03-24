Жителя Татарстана будут судить за нападение с молотком на врача

Молодой человек дожидается судебного процесса, находясь под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено и передано на рассмотрение суда уголовное дело 24–летнего жителя города Азнакаево. Его обвиняют в том, что он пришел на работу к 71-летнему доктору и попытался убить его.

По версии следствия, в 2020 году молодой человек просил врача-терапевта Азнакаевской центральной районной больницы оформить ему инвалидность. Но тот объяснял, что для этого пациенту сначала нужно обратиться в специализированное учреждение и пройти там обследование. Ведь простой терапевт не может оформить такие документы, но обвиняемый его не слушал. В итоге, как следует из материалов уголовного дела, 12 января пришел в больницу и ударил молотком врача. Парня задержали коллеги терапевта, они и вызвали полицию.

- Причастность к совершению преступления молодой человек признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.