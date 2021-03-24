Иван Ургант высмеял татарстанский детсад, забор которого обнесли колючей проволокой

Ситуацию с детским садом телеведущий прокомментировал в своем вечернем шоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял набережночелнинский детский сад, на забор которого повесили колючую проволоку. По его словам, она могла там появиться по трем причинам: дети просят родителей забрать из домой, воспитанники старшей группы научились переплывать заградительный ров или здесь готовят детей для службы во УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказаний - Ред.).

- Детский садик ФСИН – так называемый “ФСИНенок”. Как у Маяковского: “Вырастет из сына ФСИН, если сад ФСИНенок”, - посмеялся шоумен.

Напомним, о колючей проволоке на заборе детского сада №86 “Электроник” в соцсетях заговорили в начале марта. Однако хватило пары постов и шуток, как в дело вмешалась городская администрация. Заведующую дошкольного учреждения обязали обсудить с родителями воспитанников необходимость подобных мер ограничения. В итоге колючая проволока была демонтирована, хотя до этого провисела там чуть ли не 20 лет.