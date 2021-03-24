Видео задержания криминального авторитета «Нейдера» опубликовало МВД Татарстана

Задержанный даже улыбался правоохранителям. Фото: скриншот с видео

59-летний Сергей Нейдеров ничуть не испугался при виде бойцов СОБРа, которые нагрянули на его встречу, видимо, с «коллегами». Криминальный авторитет со статусом «положенец по Татарстану» даже немного улыбался, когда его опрашивали.

Напомним, задержанный – известный в криминальных кругах как «Нейдер», стал главным и единственным фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Утверждается, что свой статус в республике «Нейдер» получил во время воровской «сходки» в 2015 году. Он контролировал связи между обособленными преступными группировками в регионе и выступал третейским судьей в их спорах, а также держал воровскую казну – «общак».

В скором времени Сергею Нейдерову в суде должны избрать меру пересечения на время следствия. И, скорее всего, это будет арест.