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Общество24 марта 2021 14:17

Глава Ульяновской области Сергей Морозом предложил ввести субсидии на еду

По его словам, это может помочь жителям региона, которые находятся в трудной жизненной ситуации
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Если проблем не возникнет, пилотная версия проекта может быть запущена уже в текущем году. Фото: пресс-служба Правительства Ульяновской области

Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил местным властям рассмотреть возможность введения в регионе продовольственных субсидий, то есть на еду. Это может помочь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом губернатор заявил на заседании штаба по развитию области.

По словам Мороза, нужно посмотреть сколько средств придется потратить на введение продовольственных субсидий, и разрешит ли это российское законодательство. Если проблем не возникнет, пилотная версия проекта может быть запущена уже в 2021 году.