Глава Ульяновской области Сергей Морозом предложил ввести субсидии на еду

Если проблем не возникнет, пилотная версия проекта может быть запущена уже в текущем году. Фото: пресс-служба Правительства Ульяновской области

Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил местным властям рассмотреть возможность введения в регионе продовольственных субсидий, то есть на еду. Это может помочь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом губернатор заявил на заседании штаба по развитию области.

По словам Мороза, нужно посмотреть сколько средств придется потратить на введение продовольственных субсидий, и разрешит ли это российское законодательство. Если проблем не возникнет, пилотная версия проекта может быть запущена уже в 2021 году.