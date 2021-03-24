В Чувашии увеличили премию спортсменам за победу на Олимпиадах до 3 миллионов рублей

Вознаграждения спортсменов, отличившихся на международном уровне, в республике не увеличивались с 2012 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кабмин Чувашии одобрил проект постановления, увеличивающего денежное вознаграждение для спортсменов, которые побеждают на Олимпиадах, Паралимпиадах и Сурдлимпийских играх.

Теперь за “золото” им будут платить 3 миллиона рублей, за “серебро” - 1,2 миллиона, за “бронзу” - 900 тысяч рублей. Премии их тренерам также выросли до 1,5 миллиона рублей, 600 тысяч и 450 тысяч рублей соответственно.

Заметим, что вознаграждения спортсменов, отличившихся на международном уровне, в Чувашии не увеличивались с 2012 года. До сих пор за первое место они получали 1 миллион, за второе - 400 тысяч, а за третье - 300 тысяч рублей. Их тренеры, в свою очередь, вознаграждались 500, 200 и 150 тысячами рублей в зависимости от места их подопечного.