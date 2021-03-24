В Казани временно ограничат движение по улице Сахарова и Проспекту Победы

Соответствующие распоряжения подписаны в Исполкоме города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани до конца 2021 года ограничено движение транспорта по проспекту Победы. Речь идет об участках от жилого дома №139 до автозаправки по адресу проспект Победы №105а и от улицы Закиева до улицы Минская. Вплоть до 31 декабря там будут проводиться работы на инженерных сетях.

Вместе с тем в городе ограничат движение транспорта на улице Академика Сахарова. С 24 марта по 24 апреля там будет перекрыт проезд между домами №№6 и 10, а с 19 апреля по 17 июля - проезд между домами №№12 и 16, проезжая часть возле дома №12. Все дело в строительстве метрополитена.