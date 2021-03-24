Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева прокомментировала суицид женщины из-за COVID-19

Фото: пресс-служба правительства Татарстана

В Казани совершила суицид 60-летняя женщина. Она оставила записку, в которой сообщила, что во всем виноват COVID-19.

Ситуацию с этим самоубийством прокомментировали в Минздраве Татарстана. Там рассказали, что пенсионерка была госпитализирована после того, как почувствовала недомогание. Впервые ее госпитализировали еще в феврале 2020 года, и тогда она лечилась в отделении кардиологии БСМП, причиной ее госпитализации оказалась нестабильная стенокардия.

Через год история повторилась, но уже ее пришлось госпитализировать во временный инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева выразила свои соболезнования родственникам погибшей и отметила, что до трагедии женщину выписали с заметными улучшениями - температура и сатурация были в норме, кислородная поддержка не требовалась.