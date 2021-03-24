В 2020 году у 90% жителей Чувашии, которые скончались болея коронавирусом, имелись хронические заболевания

В прошлом году в республике подтвердили 877 летальных случаев COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2020 году в Чувашии умерли 877 человек, которым был диагностирован коронавирус. По словам главы регионального Минздрава Владимира Степанова, 90% из них имели хронические заболевания. При этом, более 80% скончавшихся - люди пожилого возраста.

Заметим, что по данным на среду, 24 марта, в республике подтвердили 1 172 летальных случая COVID-19, в том числе 5 - за минувшие сутки. Сообщения о новых жертвах инфекции в регионе появляются ежедневно уже четыре месяца - с 24 ноября прошлого года.

Вакцинироваться от инфекции в Чувашии сейчас можно в 42 прививочных пунктах республики. За период с декабря 2020 по март 2021 года вакцину получили более 34 тысяч местных жителей.