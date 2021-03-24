В один день с Путиным: тренер "Рубина" Слуцкий сделал прививку от коронавируса

Фото: ФК "Рубин".

Одной из самых обсуждаемых тем минувшего дня стала вакцинация Президента России Владимира Путина. Глава государства сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.

Так уж вышло, что в один день с Путиным от Covid-19 привился и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

- Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции Спутник V. Главный тренер "Рубина" принял решение вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных рисков заражения и снизить риски для окружающих, - рассказали в пресс-службе казанского клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. В минувшем сезоне наставник смог спасти казанский клуб от вылета из Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне "Рубин" под руководством Слуцкого набрал 37 очков и идет на 8 месте в турнирной таблице.