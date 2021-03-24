В Ульяновске подтвердили еще пять летальных случаев COVID-19

Под меднаблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него находится 8 462 человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на среду, 24 марта, в Ульяновской области скончались 933 зараженных коронавирусом человек. Последние пять летальных случаев там были подтверждены за минувшие сутки, сообщил сегодня, 24 марта, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе провели 760,8 тысячи тестов на COVID-19 и обследовали 726,6 тысячи местных жителей. Таким образом, COVID-19 удалось диагностировать 50 122 людям, в том числе 99 - накануне. На сегодня 46 736 заразившихся выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее продолжают находиться 8 462 человека.