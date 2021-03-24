В Чувашии подтвердили еще пять смертей от COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 22 477 человек, 20 516 из которых уже выздоровели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Чувашии подтвердилось еще пять смертей зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 1 172. Об этом в среду, 24 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Заметим, что сообщения о новых жертвах вируса в республике появляются ежедневно уже четыре месяца - с 24 ноября прошлого года.

С начала пандемии инфекцию в регионе подхватили 22 477 человек, 20 516 из которых уже выздоровели.