В Татарстане за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 44 человек

С начала пандемии в республике выявили 19 153 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на среду, 24 марта, в Татарстане выявили 19 153 случая коронавируса, в том числе 44 - за минувшие сутки. Один случай завозной, 43 - контактные. Большинство последних зараженных - жители Казани (21 человек).

В Минздраве Татарстана замечают, что накануне госпитализация потребовалась 13 больным, 31 же были оставлены дома.

По данным на сегодня, 15 909 ранее зараженных COVID-19 человек выздоровели, а 407 - скончались. Прививку от инфекции в республике сделал 117 021 местный житель, а 75 364 из них уже получили вторую инъекцию вакциной “Спутник V”.