Число смертей от коронавируса в Марий Эл приблизилось к 200

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 12 389 человек, большинство из которых - уже выздоровели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились 23 новых случая коронавируса, выписали 31 переболевшего им человека и подтвердили смерть еще двух зараженных. Такие цифры в среду, 24 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в республике обнаружили у 12 389 человек, большинство из которых - 11 505, выздоровело, а 199 - скончались. По данным регионального Минздрава, в местных инфекционных стационарах сейчас находятся 164 зараженных коронавирусом пациентов.