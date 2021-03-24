Рамазан 2021 в Татарстане: установлены размеры нисаба, фитра и фидия-садаки

Первый таравих-намаз будет прочитан после ночного намаза 12 числа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Священный для мусульман месяц Рамазан в 2021 году начнется 13 апреля. Первый таравих-намаз же будет прочитан после ночного намаза 12 числа. Для выплаты фитр-садаки в этом году установлен размер нисаба — 36 тысяч рублей (по серебру). Размер фитр-садаки при расчете на ячмень составит 100 рублей, на изюм — 700 рублей.

Заметим, что если у верующего нет возможности держать пост по состоянию здоровья установлена фидия — 200 рублей за каждый пропущенный день. Нисаб для выплаты закята составляет 310 тысяч рублей (по золоту), сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.