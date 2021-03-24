Фото: famsrt.ru

Стало известно, что накануне умер Евгений Шафранов, председатель комитета по трассам Федерации автоспорта Татарстана, президент малой академии картинга «Титан». Он скончался в возрасте 70 лет. Причины смерти не называются.

Евгений Шафранов занимался развитием автоспорта в Татарстане в течение последних 50 лет. За это время он воспитал несколько поколений гонщиков.

Прощание с известным тренером состоится 25 марта на автодроме «Казань Ринг». Гражданская панихида начнется в 10.00. Для желающих проститься с Евгением Шафрановым организуют автобусы от стадиона «Динамо» (ул. Горького, 10а). Время отправления – 9.00.