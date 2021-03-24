Минздрав Чувашии закупает еще 130 автомобилей для медицинских нужд

В Чувашии поступят 130 новых автомобилей для нужд медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чебоксарах прошла расширенная коллегия министерства здравоохранения республики. Кроме обсуждения достижений и неудач, глава ведомства Владимир Степанов сообщил, что в ближайшие дни будут закуплены 130 автомобилей. Они поступят в помощь врачам и будут использоваться не только для перевозки пациентов и медицинских работников, но и для перевозки лабораторных материалов, лекарств пациентам в труднодоступные населенные пункты.

Автопарк Минздрава Чувашии пополнят автомобилями отечественного производства: LADA «Ларгус», УАЗ «Патриот», LADA «Нива», ГАЗ «Газель NEXT».