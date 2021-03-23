В Татарстане из-за сгоревшего дотла памятника Воину-освободителю возбудили новые уголовные дела

Для создания монумента использовались горючие материалы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе расследования дела о поджоге в Заинске памятника Воину-освободителю следственный комитет Татарстана 23 марта возбудил новые уголовные дела. В этот раз по статьям: «мошенничество», «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

Так, было установлено, что в ноябре 2019 между Исполком Заинского района и заключил с бизнесменом из Зеленодольска муниципальный контракт на изготовление и установку памятника.

По версии следствия, изготовитель отразил в актах выполненных работ недостоверные сведения о материалах и завысил их стоимость. При этом, в нарушении техзадания для создания монумента использовались горючие материалы.

Как следует из материалов уголовных дел, чиновники не убедились в безопасности памятника приняли его и потом установили. Сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, монумент вечером 16 марта во время шалости на Вечном огне подожгли дети. В результате он сгорел. Школьников вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Их вместе с родителями пригласили в полицию. На взрослых составили административные протоколы.

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