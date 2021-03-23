23 марта в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 19 109 зараженных COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 23 марта, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще пять смертей от коронавируса. Так, от инфекции скончались 80-ти и 68-ми летние мужчины, а также 78-ми, 73-х и 69-ти летние женщины. По данным на сегодня число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 407.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. 19 человек в итоге госпитализировали, остальных 24 больных получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 19 109 зараженных COVID-19. 15 869 из них смогли победить болезнь.