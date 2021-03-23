Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Чувашии

Средняя зарплата жителей республики сейчас составляет порядка 30,8 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что наибольший доход жителям Чувашии приносит производство компьютеров. Люди, работающие в этой сфере, получают в среднем около 51,8 тысячи рублей ежемесячно, сообщает Чувашстат.

Немного меньше зарабатывают специалисты, занимающиеся научными исследованиями и разработками, - 49 тысяч рублей. Тройку высокооплачиваемых профессий в регионе закрывают финансисты с ежемесячным доходом порядка 41,8 тысячи рублей.

Заметим, что на данный момент средняя зарплата жителей республики составляет порядка 30,8 тысячи рублей.