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Общество23 марта 2021 18:00

В Ульяновскую область доставят 100 фур с годовым запасом масок и антисептиков

На это из федерального бюджета было выделено 325 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Пользоваться ими смогут как работники бюджетных учреждений, так и их посетители.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство России выделило Ульяновской области 325 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. 100 фур, в которых будет годовой запас масок и антисептиков, должны прибыть в регион в течении апреля. Их получат бюджетные учреждения, сообщили в областном Минэкономразвития.

Заметим, что в общей сложности, в регион должно поступить 500 тонн обеззараживающих средств и 50 миллионов медицинских масок. Пользоваться ими смогут как работники бюджетных учреждений, так и их посетители.