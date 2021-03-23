В Ульяновскую область доставят 100 фур с годовым запасом масок и антисептиков

Пользоваться ими смогут как работники бюджетных учреждений, так и их посетители. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство России выделило Ульяновской области 325 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. 100 фур, в которых будет годовой запас масок и антисептиков, должны прибыть в регион в течении апреля. Их получат бюджетные учреждения, сообщили в областном Минэкономразвития.

Заметим, что в общей сложности, в регион должно поступить 500 тонн обеззараживающих средств и 50 миллионов медицинских масок. Пользоваться ими смогут как работники бюджетных учреждений, так и их посетители.