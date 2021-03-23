В Татарстане гаишники спасли от замерзания 10-летнего мальчика, который "отстал" от школьного автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции помогли ребенку Фото: МВД по РТ

В ГИБДД Татарстана пришло благодарственное письмо от родителей 10-летнего школьника. Они благодарили инспекторов ДПС Нижнекамского района - старшего лейтенанта полиции Максима Викулова и лейтенанта полиции Альфиса Аглиуллина. Которые во время своего дежурства спасли ребенка от замерзания на дороге.

В один из морозных дней мальчик после уроков заигрался. В это время школьный автобус, который должен был его отвезти домой в деревню, уехал по расписанию. Поэтому ребенка никто и не стал дожидаться.

10-летний школьник решил идти домой пешком вдоль оживленной трассы "Чистополь-Нижнекамск". Он брел один пока его заметили сотрудники ГИБДД - Викулов и Аглиуллин. Выяснив, что произошло, полицейские посадили мальчика в свой патрульный автомобиль и привезли домой.

Напомним, это не в первый раз, когда татарстанские гаишники спасают замерзающих пешеходов, в том числе и взрослых. Так, в начале января под Набережными Челнами полицейские отвезли в больницу мужчину, который без сил стоял на коленях у дороги и безуспешно пытался поймать попутку. Если бы не сотрудники ГИБДД он бы точно замерз насмерть.