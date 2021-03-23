В Татарстане будут судить мать, чьи дети едва не замерзли насмерть зимой

Женщина сейчас находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 22-летней жительницы села Куркуль Алексеевского района республики направлено в суд. Ее обвиняют по следующим статьям: "Покушение на убийство малолетнего" и "Оставление в опасности".

Напомним, в ночь на 13 января женщина напилась вместе с отчимом, и когда между ними произошла ссора, по версии следствия, обвиняемая принесла своего 1,5-годовалого сына в легкой одежде в холодный сарай и оставила там. Туда же она привела свою четырёхлетнюю дочь. Через некоторое время женщина отвела дочь в дом и легла с ней спать, а сына оставила в сарае.

- В результате мальчик получил общее переохлаждение и тяжкий вред здоровью, девочка получила обморожение правой кисти, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Детей спасли бабушка - она вернулась ночью домой после работы.

Свою вину мать, состоящая на учете в наркологическом диспансере, признала частично. На время следствия ее арестовали. Оба ребенка из семьи изъяты и переданы органам опеки.