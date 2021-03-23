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Происшествия23 марта 2021 16:40

Верховный суд Татарстана оставил замминистра ГО и ЧС республики Олег Степущенко под домашним арестом

Чиновник попытался отменить решение первой инстанции
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчину задержали в рамках уголовного дела о растрате 56 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко, которого задержали в рамках уголовного дела о растрате 56 миллионов рублей и превышении должностных полномочий, попытался обжаловать свой домашний арест. Но Верховный суд республики оставил в силе данное решение первой инстанции.

Напомним, высокопоставленного чиновника заподозрили в том, что он и его подчиненные не должным образом осуществляли контроль за монтажом речевой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях - как результат ее неисправность. Выделенные на это денежные средства были растрачены и присвоены, полагают в следственном комитете Татарстана.

Криминал