В Татарстане за сутки коронавирус нашли еще у 43 человек

Все последние случаи заражения контактные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус диагностировали еще 43 людям, большинство из которых - жители Казани (25 человек). Все случаи заражения контактные, замечают в региональном Минздраве.

Госпитализация потребовалась 19 новым больным, 24 же были оставлены под медицинским наблюдением дома.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили у 19 109 человек, 15 869 из которых уже выздоровели, а 402 - скончались. На сегодня прививку от инфекции сделали 113 960 жителей Татарстана. Вторую дозу препарата “Спутник V”, в свою очередь, получили 75 364 привившихся.