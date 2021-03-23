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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 12:03

В Татарстане за сутки коронавирус нашли еще у 43 человек

Всего в республике выявлено 19 109 случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Все последние случаи заражения контактные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус диагностировали еще 43 людям, большинство из которых - жители Казани (25 человек). Все случаи заражения контактные, замечают в региональном Минздраве.

Госпитализация потребовалась 19 новым больным, 24 же были оставлены под медицинским наблюдением дома.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили у 19 109 человек, 15 869 из которых уже выздоровели, а 402 - скончались. На сегодня прививку от инфекции сделали 113 960 жителей Татарстана. Вторую дозу препарата “Спутник V”, в свою очередь, получили 75 364 привившихся.