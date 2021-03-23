В Марий Эл подтвердили еще три смерти от коронавируса

С начала пандемии в республике коронавирус подхватили 12 366 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 24 новых случая коронавируса, выписали 36 переболевших инфекцией человека и подтвердили смерти троих зараженных. Такие цифры во вторник, 23 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 12 366 человек, 11 474 из которых на сегодняшний день выздоровели, а 197 скончались. В региональном Минздраве замечают, что в местных инфекционных стационарах продолжают находиться 174 зараженных вирусом пациента.