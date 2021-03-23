В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

С начала пандемии в республике скончались 1 167 больных COVID-19 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии уже четыре месяца - с 24 ноября 2020 года, ежедневно выявляются все новые и новые летальные случаи COVID-19. За минувшие сутки там подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Таким образом, число жертв инфекции в республике на 23 марта составляет 1 167 человек.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус в республике выявлен у 22 429 человек, большинство из которых жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На сегодня 20 475 из них выздоровели, но новые случаи заражения также продолжают выявляться ежедневно.