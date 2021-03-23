Число смертей от COVID-19 в Ульяновской области достигло 928

Под меднаблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него остаются 8 559 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на вторник, 23 марта, в Ульяновской области скончались 928 зараженных коронавирусом человек. Последние шесть летальных случаев инфекции там подтвердились за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 757 986 тестов на коронавирус, обследовав при этом более 723,9 тысячи человек. Таким образом, инфекция была подтверждена у 50 023 граждан, 46 635 из которых уже выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него остаются 8 559 пациентов.