В Набережных Челнах зам Генпрокурора РФ Николай Шишкин проведет личный прием граждан

Фото: genproc.gov.ru

На этой неделе в Набережные Челны приедет зам Генпрокурора РФ Николай Шишкин. Там 25 марта он совместно с главой надзорного ведомства Татарстана Илдусом Нафиковым намерен провести личный прием граждан. Он пройдет с 8.00 до 10.00 по адресу: ул.Усманова, 51а, 42/02а.

- Будут приниматься обращения по вопросам защиты прав предпринимателей, соблюдения прав граждан на получение своевременной и полной зарплаты, ЖКХ, долевого строительства и защиты прав несовершеннолетних, - сообщается на сайте прокуратуры Набережных Челнов.

Правда, для того, чтобы попасть на приме к Шишкину нужно заранее записаться. Это можно сделать с 23 по 24 марта с 9.30 до 15.00 по следующим телефонам: 8 (8552) 52-92-63, 52-31-82.