В Татарстане из-за расстрела собаки из арбалета начата прокурорская проверка

Также сейчас решается и вопрос о возбуждении под данному факту уголовного дела. Фото: скриншот с видео

В Зеленодольском районе республики начата прокурорская проверка по факту ранения стрелой из арбалета бездомной дворняги. Напомним, что примерно неделю по рабочему поселку Васильево бегала собака, из шеи которой торчала стрела. Пес был испуган и не давался в руки людей. Пришлось вызывать специалистов по отлову.

Пса прооперировали в Казани в ветклинике, назвали Стрелкой. Сейчас собака находится под контролем ветврачей.

Теперь прокуратура и полиция разыскивают того самого стрелка-живодера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".