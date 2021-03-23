В Ульяновске легковушка врезалась в столб, пострадали два человека

Один из пострадавших - подросток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Московском шоссе в Засвияжском районе Ульяновска. По предварительной информации 32-летний водитель за рулем отечественной легковушки "Лада Приора" выехал на скорости на встречку и не справился с управлением. Он врезался в световую опору - столб.

- В результате аварии получил травмы различной степени тяжести 17-летний пассажир легковушки, ему назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир - 20-летний мужчина, госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.