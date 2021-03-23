Забросали "трехами": УНИКС вырвал победу у "Локомотива" в первом матче четвертьфинала Еврокубка

Фото: БК УНИКС.

В четвертьфинале Кубка Европы жребий свел два российских клуба - УНИКС и "Локомотив-Кубань" из Краснодара. Первая встреча состоялась минувшим вечером в Казани. Стартовый отрезок остался за гостями. Железнодорожники выиграли первую четверть 25:18. А вот вторая десятиминутка стала бенефисом УНИКСа.

У казанцев в это время в кольцо залетало практически все. Особенно удавались трехочковые. За первую половину игры хозяева площадки 12 раз попали из-за дуги. Как итог - рывок 33:17 и 51:42 по итогам двух четвертей в пользу УНИКСа.

В третьей десятиминутке краснодарцы сократили разрыв почти до минимума, но казанцам каждый раз удавалось вновь отрываться в счете. Хозяева площадки продолжали попадать из-за дуги. Всего казанцы забросили 19 трехочковых. Концовка хоть и была нервной, но отстоять победу казанцы смогли. 94:88 - победа УНИКСа.