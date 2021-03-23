В заповеднике Чувашии сурки не дождались весны и вышли из нор после зимней спячки

Фото: пресс-служба Присурского государственного природного заповедника

Сурки из Присурского государственного природного заповедника в Батыревском районе Чувашии вышла из зимней спячки. По словам сотрудников, первая семья проснулась 20 марта, а вторая - 21 марта. Однако заметили они их только 22 числа, когда при подходе к норе услышали свист животного, а на земле увидели следы.

Отметим, что средняя многолетняя дата пробуждения сурков после зимней спячки – 18-30 марта. В этом году зима оказалась снежной и морозной, и животные, кажется решили немного повременить. Дождаться полноценной весны им, правда, все равно не удалось - высота снежного покрова в заповеднике местами до сих пор достигает 75 сантиметров.