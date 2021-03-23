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Политика23 марта 2021 10:45

Глава Минстроя Чувашии Александр Героев покинул свой пост

Исполняющим обязанности министра назначен Павел Данилов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Героев покинул Минстрой региона по собственному желанию после более чем года работы. Фото: minstroy.cap.ru

Александр Героев покинул пост главы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, Героев покинул ведомство по собственному желанию. Отметим, на данной должности он пробыл всего чуть более года.

- Мы успешно реализовали ключевые государственные задачи, обозначенные в национальных проектах и комплексной программе развития региона, совместно находили решения, которые помогали двигаться вперед. При этом всегда действовали в интересах жителей нашей республики! - приводит прощальные слова уже экс-министра пресс-служба ведомства.

Исполняющим обязанности главы Минстроя Чувашии назначен Павел Данилов.