«Это недоразумение»: В «Ак Барсе» отреагировали на поведение фанатов во время исполнения гимна Башкортостана

Фото: ХК "Ак Барс".

21 марта перед началом третьего матча полуфинальной серии Восточной конференции между командами «Салават Юлаев» и «Ак Барс», произошёл инцидент. В момент исполнения гимна Башкортостана а капелла гостевой сектор болельщиков «Ак Барса» начал скандировать название своей команды. В руководстве казанской команды уже отреагировали на ситуацию.

- Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла, как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча Кубка Гагарина. «Ак Барс» всецело поддерживает дружеские отношения между двумя республиками, развивает совместный бренд «Зелёного дерби» – лучшего противостояния в КХЛ. В матчах регулярного чемпионата на формах команд изображены флаги Башкортостана и Татарстана, фан-движения клубов находятся в тесном контакте и проводят совместные хоккейные матчи. «Ак Барс» с уважением относится к возможности исполнения национальных гимнов перед стартом матчей КХЛ – уникальной привилегии, которой обладают только два российских региона. Инцидент, случившийся на «Уфа-Арене» – это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор по поводу инцидента. Отметим, что диалог прошёл в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков. «Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ. Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось, - отметили в официальном заявлении клуба.

Отметим, что четвертый матч серии пройдет в Уфе уже сегодня, 23 марта. Пока счет 3:0 в пользу «Ак Барса». В случае победы казанцы выйдут в финал восточной конференции КХЛ.