В Казани разыскивают водителя, который сбил на "зебре" женщину и скрылся

Пешеход получила травму ноги Фото: Олег Укладов

Наезд на 30-летнюю женщину-пешехода произошел 22 марта в 8.00 на улице Искра в Советском районе столицы республики. Пока неустановленный водитель управляя автомобилем «Фольксваген» при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре" со светофором.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травму ноги, после оказания медицинской помощи отпущена из травматологического пункта, - сообщили в ГИБДД Казани. - Просим очевидцев данного ДТП откликнуться по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848.