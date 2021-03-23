В Казани у директора коллекторского агентства нашли долги по четырем случаям

Приставы нашли долги у директора коллекторского агентства Фото: Из материалов пресс-службы

Необычное дело рассматривали сотрудники службы судебных приставов Татарстана. Они обнаружили, что сразу четыре исполнительных производства на главу коллекторского агентства, которое само собирает долги с тех, кто не платит задолженности.

Все исполнительные производства в отношении генерального директора уже вступили в фазу принудительного исполнения - сам добровольно он их оплатить не спешил.

-Выявлено нарушение законов и в отношении директора составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в УФССП Татарстана. - Директор компании привлечен к административной ответственности и материалы дела направлены в суд.