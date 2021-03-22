С 22 марта в Чувашии ввели ограничение на проезд грузовиков по местным дорогам

При этом, например, на территории Чебоксар ограничение будет действовать не с 22, а с 25 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время совещания правительства Чувашии было объявлено, что в республике с 22 марта введено ограничение на движение грузовиков. Это нужно для того, чтобы сохранить местные дороги в весенний период. При этом, например, на территории Чебоксар ограничение будет действовать не с 22, а с 25 марта и вплоть до 23 апреля, в Новочебоксарске – с 1 по 30 апреля.

В свою очередь на этом совещании глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на подолгу стоящие в городах большегрузы.

- Стоят машины на первой полосе, которой чаще пользуется общественный автотранспорт. Это отрицательно сказывается на трафике, затрудняет транспортное обслуживание населения. Крупногабаритные машины, припаркованные на обочине, часто мешают проезду. Они не видны издалека в ночное время суток и могут стать причиной аварии, – сказал Николаев и подчеркнул, что нужно организовать системную работу по логистике грузовых перевозок во время весеннего ограничения на дорогах.