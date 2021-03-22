В детских лагерях Татарстана на весенних каникулах отдохнут более 15 тысячи школьников

22 марта в Татарстане у школьников начались весенние каникулы.

- Организованными формами отдыха планируется охватить более 15 тысяч детей и подростков в 265 оздоровительных организациях республики. В том числе 640 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья и сироты, - отметили в Минмолодежи Татарстана.

Большая часть школьников – свыше 11 тысяч ребят, проведут эти каникулы в пришкольных лагерях дневного пребывания. А в 28 загородных организациях отдохнет 2 481 ребенок по бюджетной дотации и 1 222 - на коммерческой основе. Еще 545 детей отправлены в санаторно-курортные учреждения.

Силами Минмолодежи Татарстана в детских лагерях предпринимаются все антиковидные меры. Так, проводится замер температуры тела, активно поддерживаться режим регулярного мытья рук, осуществляться обработка кожными антисептиками.

В самих лагерях организована уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и регулярные проветривания, во всех помещениях будут применяться бактерицидные лампы.